Odporność przez zarażanie? Szwecja idzie drogą, z której uciekła Wielka Brytania

Naczelny epidemiolog Anders Tegnell chce, by Szwecja kontynuowała drogę uodparniania się przez zarażanie. To rozwiązanie, z którego niedawno wycofała się Wielka Brytania.

Szwecja chce dokończyć to, z czego wycofała się Wielka Brytania. Chodzi o sposób uodparniania się na koronawirusa, poprzez… zarażanie coraz większej populacji.

Naczelny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell twierdzi, że młodsi mogą się zupełne spokojnie zarażać koronawirusem. Natomiast osoby starsze i te z grupy ryzyka pozostać w domach.

Dlatego też Szwecja nie wprowadza restrykcji, na które zdecydowały się inne kraje europejskie. Tegnell wierzy, że właśnie dzięki temu rozwiązaniu szybciej wykształci się w społeczeństwie odporność na koronawirusa z Wuhan.

Co prawda szwedzkie władze zalecają np. ograniczenie podróżowania, to jest to tylko zalecenie, a nie zakaz. To samo dotyczy sportów czy opuszczenia domu.

Gdy w Polsce i Niemczech limit uczestników spotkania wynosi 2 osoby, to w Szwecji limit wynosi… 500 osób. Otwarte są również hotele i restauracje.

W przedszkolach i szkołach zajęcia prowadzone są normalnie do klasy 9. Mało tego, Szwedzi wracający z innego kraju nie muszą poddawać się kwarantannie.

Natomiast zarażony koronawirusem ma nie przebywać w miejscach publicznych… ale jego rodziny ograniczenie to nie dotyczy.

Źródło: Deutsche Welle