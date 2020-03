Pijany włączył kuchenkę i zasnął. Czad zabił matkę i trzy córki

Tragiczny wypadek w Inowrocławiu kosztował życie cztery kobiety. Mężczyźnie, który odpowiada za pożar kamienicy grozi 8 lat więzienia.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zadecyduje o losie Eugeniusza S. To on odpowiada za spowodowanie pożaru, w wyniku którego zginęły cztery osoby.

Do wypadku doszło Inowrocławiu. Pijany Eugeniusz S. postanowił przygotować sobie coś do jedzenia.

S. miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie i zanim zdążył cokolwiek przygotować zasnął. Jednak zanim padł jak kłoda w sposób nieostrożny obsługiwał kuchenkę gazową.

Gdy pijany mężczyzna spał doszło do zapalenia kuchenki. Ogień szybko objął jego mieszkanie, natomiast czad i odcięcie dopływu tlenu pozbawił życie jego sąsiadów.

W tragicznych okolicznościach śmierć poniosła matka i jej trzy córki. Pijany S. wydarzenie przeżył.

– Prokuratura objęła aktem oskarżenia zarzut polegający na nieumyślnym sprowadzeniu przez Eugeniusza S. pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, czyli mieszkańców kamienicy. W świetle opinii biegłych z zakresu pożarnictwa i innych dowodów potwierdziły się nasze wstępne ustalenia – powiedziała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy prok. Agnieszka Adamska-Okońska.

Eugeniusz S. przyznał się do winy. Śledczy wskazują jednak, że do spowodowania pożaru doszło w sposób nieumyślny, dlatego teraz S. grozi tylko do 8 lat więzienia.

Źródło: Ino.online