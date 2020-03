Tym razem nie koronawirus, ale dżihadyści zabili 70 żołnierzy w Nigerii

Terroryści islamscy zaatakowali ciężarówki wojskowego konwoju granatnikami RPG. Zaatakowano ostatnie pojazdy konwoju, które stanęły w ogniu. Dlatego ocena strat jeszcze trwa. Islamiści mówią o zabiciu ponad 100 żołnierzy.

Do ataku doszło w regionie Konduga w północno-wschodniej Nigerii. Działają tu zbrojne grupy Islamskiego Państwa w Afryce Zachodniej (ISWAP). Konwój wojskowy jechał dla wzmocnienia baz, na które dżihadyści przypuszczali już ataki. Armii brakuje transporterów opancerzonych, więc używa zwykłych ciężarówek.

W zasadzce miało zginąć trzech oficerów, w tym zastępca dowódcy batalionu i oficer łącznikowy. Część żołnierzy mogła zostać uprowadzona. Trzy tygodnie temu podobny atak odbył się w Alagarno w stanie Borno. Tam też doszło do zniszczenia kilka pojazdów wojskowych i zabicia około 40 żołnierzy.

Członkowie ISWAP od sierpnia 2016 r. nasilili swoje ataki. Od 2009 roku konflikt z Boko Haram spowodował tu śmierć 35 000 osób.

Bad day for military as ISWAP kills 100 soldiers in Borno https://t.co/QJ6tOdsyFq pic.twitter.com/WwHkUs4rji

— The XpressNG (@xpressng) March 24, 2020