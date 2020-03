Właściciel Free Now wprowadza darmowe przejazdy dla pracowników szpitali i laboratoriów. Platforma uruchomi dla nich opcję „Dla zdrowia”. Uber także zapewni 10 tys. darmowych przejazdów dla pracowników 17 szpitali w Polsce.

Free Now i firmy wspierające pokryją koszty nawet 20 tys. przejazdów dla pracowników służby zdrowia do końca maja. Pomoc ta jest realizowana w ramach akcji #TaxiDlaZdrowia. W aplikacji pojawi się bowiem usługa „Dla Zdrowia” skierowana do pracowników medycznych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. Darmowe przejazdy wprowadza także Uber.

Żeby dołączyć do usługi, pracownicy szpitali i laboratoriów muszą zgłosić się na adres [email protected] Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, wówczas pracownik uzyska dostęp do darmowych przejazdów.

„Naszą akcją #TaxiDlaZdrowia chcemy wyrazić szczególne uznanie dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy z każdym dniem stają do wielogodzinnej i trudnej walki z pandemią koronawirusa. Chcemy ułatwić im codzienne dojazdy, tym samym uwalniając ich od konieczności przemieszczania się komunikacją zbiorową, w zamian proponując wygodny przejazd taksówką” – zapewnia firma.

Podobne działania platforma prowadzi także w Madrycie, czy Londynie. Kierowcy dostają zwrot całej sumy za kurs – nie ponoszą żadnych opłat. Zostali także poinformowani o regułach bezpieczeństwa, a w samochodach zamontowano przesłony oddzielające kierowców od pasażerów.

Kody Ubera dla szpitali

Z podobną inicjatywą wyszedł także Uber. Firma przygotowała kody dla pracowników 17 szpitali w Polsce. Mają je otrzymać jeszcze w tym tygodniu. W sumie rozdanych kodów ma być nawet 10 tys. o wartości 40 zł każdy. Uprawniają one do przejazdu do lub z wybranych szpitali. Kody trafią do dyrektorów placówek.

Uber świadczy usługi w siedmiu miastach w Polsce – w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i na Śląsku.

– Bezpieczeństwo zawsze było i jest na pierwszym miejscu dla firmy Uber. Mamy specjalną jednostkę dedykowaną m.in. współpracy z organizacjami zdrowia publicznego na całym świecie, w celu natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z lokalnymi organizacjami ochrony zdrowia i będziemy nadal stosować się do ich wskazówek, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa – mówił Michał Konowrocki z Ubera.

Szpitale objęte akcją Ubera:

1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

2. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

4. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

5. NSSU UJ Kraków-Prokocim

6. Poradnia Chorób Zakaźnych Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

7. Oddział przyjęć Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

8. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

9. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

10. Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu

12. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

13. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

14. Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

15. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Oddział Kliniczny Zakaźny, Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu

16. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

17. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno – Izolacyjny i Pediatrii

Źródła: wirtualnemedia.pl/wrc.net.pl