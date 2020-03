Uwaga na fałszywe SMS-y! Oszuści kłamią o obowiązkowych szczepieniach na koronawirusa i każą płacić

W dobie koronawirusa różnej maści oszuści głowią się, jak wykorzystać sytuację i wyciągnąć pieniądze z naszych portfeli. Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed fałszywymi SMS-ami.

Na niektóre numery telefonów zaczęły przychodzić wiadomości, że rozpoczęły się obowiązkowe szczepienia na koronawirusa. By zająć miejsce w kolejce, należy rzekomo uiścić opłatę w wysokości 10 złotych.

W wiadomości tekstowej podany jest link, który przekierowuje do zapłaty. To oczywiście oszustwo. Jeśli ktoś dał się złapać, to strata 10 zł może być najmniejszym problemem. Takie przekierowania często powodują znacznie poważniejsze konsekwencje, z zainfekowaniem telefonu, kradzieżą danych osobowych i logowania do banku włącznie.

Ministerstwo Zdrowia przestrzega, że nie wysyła SMS-ów dotyczących obowiązkowych szczepień na koronawirusa i nakłaniających do płatności. Pod żadnym pozorem nie należy klikać w przesłane linki.

„FAKE NEWS. Ministerstwo Zdrowia nie wysyła żadnych SMS-ów dotyczących obowiązkowych szczepień na #koronawirus i nakłaniających do płatności. Prosimy nie klikać w przesłane linki!” – przekazało na Twitterze ministerstwo.