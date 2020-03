Wielki pokaz solidarności. Firmy pomagają walczyć z koronawirusem

W akcję walki z koronawirusem włączyły się polskie firmy. Jedne przekazują pieniądze inne podejmują wiele konkretnych działań na rzecz walki z epidemią

Największe kwoty na walkę z koronawirusem przeznaczają spółki skarbu państwa. Nie są to akty jakiejś dobroczynności, bo ich zarządy przekazują nie swoje pieniądze. Chwalebnym byłoby dopiero to, gdyby prezesi etc przekazali swe własne, prywatne pieniądze a nie cudze.

Inaczej jest z firmami, które mają prywatnych właścicieli. Oto przykłady:

Mlekovita dostarcza swe produkty za darmo bezpośrednio do domów. Ci, którzy są objęci kwarantanna mogą zamawiać je online. Priorytetem jest zapewnienie dostaw na rynek krajowy. Eksport spada na dalszy plan. Mlekovita zwiększyła też produkcję tego co ma właściwości prozdrowotne. Bada też pracowników.

Maspex przekazał milion swych produktów – m.in. soków i musów owocowych, niegazowanej wody źródlanej, dań gotowych i dżemów, makaronów i płatków oraz suplementów diety dla specjalnych szpitali zakaźnych. Produkty trafią do 21 szpitali – wszystkich szpitali zakaźnych jednoimiennych w tym do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Obecnie wszystkie zakłady Maspeksu w Polsce i za granicą pracują w ruchu ciągłym i cały czas dostarczają żywność do sklepów.

Grupa LUX MED uruchomiła ogólnopolską, powszechnie dostępną infolinię oraz dedykowany adres mailowy dla osób chcących pozyskać informacje na temat koronawirusa. Infolinia jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich. By zapewnić bezpieczeństwo, Grupa przeszła transformację w kierunku zapewnienia pełnej ciągłości działania. LUX MED wprowadza Nowy Model Opieki. Dzięki tym zmianom pacjenci mają możliwość zrealizowania usług w trzech różnych formach konsultacji z lekarzem: porady telemedycznej, konsultacji online i wizyty w placówce. Ponad 20% placówek ambulatoryjnych LUX MED będzie świadczyć wyłącznie porady telemedyczne.

Diaverum wykonuje dializy głównie u osób starszych i osłabionych. Pacjenci z niewydolnością nerek są więc w grupie podwyższonego ryzyka. Aby zapewnić ich bezpieczeństwo podczas terapii, powołany został zespół kryzysowy, który ustalił główne postępowanie wobec epidemii. Wszystkie jednostki otrzymały informacje i zapewnienie stałego wsparcia, bieżącego kontaktu i reagowania na każdy pojawiający się problem, związany z zakażeniem, przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zespół analizuje informacje, przesyłane ze wszystkich ośrodków i zapewnia pełną kontrolę nad sytuacją epidemiologiczną. Zalecane algorytmy profilaktyki jak i postępowania z osobami podejrzanymi o obecność COVID-19 – zostały rozesłane do wszystkich ośrodków Diaverum. Informacje te stanowią bazę do stałego edukowania pacjentów, którzy są szczególnie podatni na rozwój zakażenia wirusem z powodu trwałego uszkodzenia nerek i leczenia nerkozastępczego.

Huawei przekaże 20 tysięcy masek ochronnych do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pierwsza transza 12 tysięcy masek została dostarczona w piątek. Kolejna dostawa trafi do szpitala w tym tygodniu. Huawei i Deloitte wspólnie opublikowały oficjalny dokument „Zwalczanie COVID-19 przy pomocy 5G: możliwości usprawnienia systemów publicznej opieki zdrowotnej”. W raporcie przeanalizowano przykłady walki rozprzestrzenianiem się wirusa jak i sposoby leczenia COVID-19 w Chinach. Jego celem jest ustalenie zapotrzebowania zaangażowanych podmiotów na dane podczas sytuacji kryzysowych. Omówiono, w jaki sposób możliwości sieci 5G, takie jak duża przepustowość i małe opóźnienia, mogą zwiększyć skuteczność zapobiegania i leczenia pandemii. Huawei wprowadziło zakaz wyjazdów i przyjazdów z krajów podwyższonego ryzyka. profilaktycznej kwarantannie poddawani są pracownicy, którzy niedawno odwiedzili grupę krajów podwyższonego ryzyka. 2 razy dziennie mierzona jest temperatura pracowników, a jeśli ta przekroczy próg 37,3°C, obowiązkowo przechodzą oni w tryb pracy zdalnej. Huawei jest gotowe do wsparcia komunikacji pomiędzy szpitalami, pracownikami różnych firm, nauczycielami, oferując rozwiązanie do telekonferencji TE Device/Mobile. Wystarczy zainstalować aplikację na komputerze czy telefonie

Apteki Gemini wspierają swoich farmaceutów i pozostałych pracowników i oprócz zaleceń Naczelnej Rady Aptekarskiej, umożliwia wszystkim farmaceutom dostęp do platformy, w której aptekarze z całej Polski wymieniają się swoimi doświadczeniami i pomysłami. Dzięki temu, lista zaleceń jest opracowywana wspólnie, a bezpieczeństwo wszystkich pracowników aptek rośnie. Dodatkowo na bieżąco pracownicy mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia i wybierane są najlepsze rozwiązania. Pracownicy aptek służą osobom szczególnie narażonym na infekcję, starszym i schorowanym. W aptekach Gemini personel został zaopatrzony w środki ochrony osobistej. Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania apteki jest zapewnienie wysokiej dostępności produktów leczniczych. Apteki Gemini analizowały informacje z rynku – nie tylko polskiego, ale też np. Amerykańskiego (FDA prowadzi listę cząsteczek zagrożonych dostępnością). O skuteczności chlorochiny oraz hydroxychlorochiny w działaniu przeciw wirusowym wiedziano wcześniej, zanim ta wiedza stała się popularna – dzięki temu udało się zabezpieczyć w te leki pacjentów aptek, którzy ich potrzebowali do leczenia przewlekłych schorzeń. Apteki Gemini współpracują już z Ministerstwem Zdrowia, zabezpieczając wiele podmiotów szpitalnych w niezbędne produkty, takie jak maseczki czy płyny do dezynfekcji. Obecnie mają zabezpieczoną pulę masek ochronnych i płynów do dezynfekcji na rzecz szpitali, w zeszłym tygodniu dotarli z takim transportem do Szpitala MSWiA w warszawie..

Drutex i Fundacji Rodziny Gierszewskich – przekazały 1 mln zł na szpitale w Pomorskim, w ramach akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy”

Firma 4F przekazała 300 par gogli dla szpitala MSWiA i 20% swoich przychodów na ten szpital

Agata Meble przekazała 1 mln zł na zakup sprzętu medycznego.

Anna i Robert Lewandowscy przekazali milion euro dla szpitali zakaźnych.

400 tysięcy złotych przekazał Kuba Błaszczykowski.