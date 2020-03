Bosak w Sejmie: „Chcemy pracy merytorycznej, efektywnej, skutecznej, nowoczesnej” [VIDEO]

W czwartek po południu zebrał się Sejm, który rozpatruje zmiany w regulaminie izby. Mają one zezwolić posłom na głosowanie zdalne.

– Odpowiedzmy sobie na pytanie, jak to się stało, że musimy spotkać się tutaj, żeby nowelizować w kryzysowej, epidemicznej sytuacji regulamin Sejmu? – pytał Bosak.

Jak zauważył, „nikt nie przewidział takiej okoliczności, nikt nie przygotował systemu technologicznego do obrad online”.

✅ograniczenie stosowania trybu zdalnego wyłącznie do trwania konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych ✅zwiększenie czasu wystąpień posłów ✅dopuszczenie czynnika społecznego do obrad online #Bosak2020 🇵🇱 pic.twitter.com/6EdmhXcRQD

Podkreślił, że Konfederacja jest opozycją merytoryczną, dlatego przedstawi poprawki do zaproponowanego regulaminu Sejmu.

– Poprawki, w myśl których chcemy te nadzwyczajne przepisy powiązać ze stanem nadzwyczajnym. Uważamy, że zawieszenie normalnego obradowania Sejmu jest uzasadnione w sytuacji stanu nadzwyczajnego. Tak mówią konstytucjonaliści, również się z tym zgadzamy – zaznaczył Bosak.

Zadeklarował, że jego ugrupowanie chce „pracy merytorycznej, efektywnej, skutecznej, nowoczesnej”.

.@krzysztofbosak na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu zapytał o to jak wygląda stan przygotowania technicznego Kancelari Sejmu do organizacji obrad online. "Jeżeli mamy uchwalić #TarczaAntykryzysowa online, to wypada żebyśmy otrzymali informację czy jest do tego gotowość techniczna!" pic.twitter.com/M6M9cz6GXv

