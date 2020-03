Pierwszy „pociąg sanitarny” TGV we Francji

W czwartek 26 marca we Francji wykorzystano TGV do przewożenia pacjentów chorych na Covid-19. Załadowano ich w Strasburgu. To „pierwszy pociąg sanitarny” w Europie podczas obecnej epidemii – stwierdził minister zdrowia Olivier Véran.

„Sanitarny TGV” przewozi pacjentów z koronawirusem z terenu całej Alzacji do szpitali Kraju Loary. Dyslokacja była konieczna, ponieważ rozwój zarazy spowodował, że w alzackich szpitalach zaczęło brakować miejsc.

Obok Paryża, regionem najbardziej dotkniętym koroanwirusem jest wschód Francji. Szpitale w Strasburgu, Miluzie, czy Colmar nie mają już odpowiedniej liczby specjalistycznych łóżek, niezbędnych do właściwego leczenia ludzi.

Na pokładzie pociągu znalazło się 20 chorych. Trafią oni do regionu Pays de Loire,m.in. do szpitala w Nantes. „Sanitarny TGV” został specjalnie przystosowany do przewożenia chorych. Nie można wykluczyć, że nie będzie to ostatni kurs takiego pociągu.

Skoro prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że „mamy wojnę”, nic dziwnego, że sięgnięto po sprawdzone w takich czasach środki. Tym bardziej, że w ruchu pozostaje tylko 15% składów TGV.

Coronavirus : un "TGV médicalisé" pour transférer des patients du Grand-Est @sudouesthttps://t.co/3WhFFKdvTl — Jacky Donzeaud (@jjbugeaud) March 26, 2020

A Strasbourg, embarquement dans le TGV médicalisé pour les Pays-de-la-Loire https://t.co/mGsBtLukQp via @20minutes — Requet Sophie (@requet_sophie) March 26, 2020

Źródło: Le Figaro