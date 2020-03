We wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej premier i minister zdrowia ogłosili kolejne obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa. Rząd wprowadził m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się. Wprowadził także 5-osobowy limit wiernych, którzy mogą przebywać w kościele.

W związku z ograniczeniem do 5 liczby wiernych, którzy mogą przebywać w świątyni, powstała petycja do premiera. Katolicy apelują w niej do szefa rządu, aby zarządził, że w obchodach Triduum Paschalnego może wziąć udział więcej osób. Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących w kościele czy kaplicy. To rozwiązanie analogiczne do obostrzeń wprowadzonych w komunikacji zbiorowej. W autobusach i tramwajach, na kilkunastu metrach kwadratowych, może przebywać nawet 35 osób.

„W walce z koronawirusem rząd ponownie zaostrzył zasady narodowej kwarantanny. Stało się to jednak z pewną niekonsekwencją. O ile w środkach komunikacji zbiorowej może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących, to we mszy i nabożeństwie może uczestniczyć jedynie 5 osób, niezależnie od pojemności kościoła i wolnych miejsc” – podkreślono.

„Nawet jeśli z punktu widzenia epidemiologii niezbędne jest, aby wprowadzone restrykcje trwały aż do Świąt Wielkiej Nocy, budzi niezrozumienie fakt, że akurat zgromadzenia o charakterze religijnym uznano za szczególnie podatne na transmisję choroby. Kościoły to najczęściej duże budynki, mogące pomieścić kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy osób. Jednak właśnie w tych budynkach może przebywać na nabożeństwie tylko 5 uczestników oraz dodatkowo jedna lub kilka osób sprawujących liturgię. Autobusy, tramwaje i wagony metra mają zwykle powierzchnię nie większą niż kilkanaście metrów kwadratowych, ale to na tej powierzchni zezwala się na przebywanie kilkudziesięciu osobom!” – czytamy w petycji.

Autorzy pisma apelują, aby przynajmniej w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę zwiększono dopuszczalną liczbę wiernych w kościołach.

„W ten sposób można będzie uniknąć uzasadnionego wrażenia, że wierni Kościoła Katolickiego są poddani niezrozumiałej dyskryminacji. Umożliwi się także – przynajmniej części wiernych – udział w liturgii najważniejszych dni w roku bez szkody dla narodowej kwarantanny niezbędnej do pokonania koronawirusa” – napisano.

Autorem petycji jest Fundacja Życie i Rodzina. Apel można podpisać na stronie twojepetycje.pl lub klikając tutaj.

Źródło: twojepetycje.pl