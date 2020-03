Stan epidemii w Rosji. Szczelnie opatulony Putin odwiedził chorych na koronawirusa [VIDEO]

Prezydent Rosji postanowił odwiedzić moskiewski szpital zakaźny, w którym leczeni są pacjencji zakażeni koronawirusem. Jak to w takich sytuacjach bywa, wszystko uwieczniły kamery.

Przed wejściem do szpitala Putin zakłożył kombinezon ochronny i specjalną maskę do oddychania. To właśnie nagranie z tego momentu obiega sieć internetową.

Po wyjściu ze szpitala Putin ocenił, że cały zespół medyczny jest „na posterunku bojowym” i „pracuje jak w zegarku”. Podziękował szefowi placówki za pracę i podkreślił profesjonalizm lekarzy.

– Dla ludzi, którzy wracają do zdrowia, zaczyna się zupełnie inne życie, wszystko to w dużej mierze dzięki wam – zwrócił się do personelu medycznego.

Według oficjalnych danych, liczba potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem w Rosji wynosi 658.

W środę zmarły dwie osoby w wieku 88 i 73 lat, które cierpiały także na inne schorzenia. Łącznie na Covid-19 w Rosji zmarły 3 osoby.

Od czwartku (26 marca) wchodzi w życie decyzja władz Moskwy, które nakazały osobom w wieku powyżej 65 lat, by nie wychodziły z domów.

Stolica Rosji stopniowo wprowadza kolejne ograniczenia. Urzędy dzielnicowe będą przyjmować petentów tylko po wcześniejszym umówieniu się, gabinety stomatologiczne mają leczyć wyłącznie pacjentów z dolegliwościami bólowymi. Nie funkcjonuje już większość placówek kulturalnych.

Od przyszłego tygodnia nie będą działać w Moskwie kawiarnie, restauracje i parki. Jest to związane z poleceniem prezydenta Władimira Putina, by przyszły tydzień w Rosji był wolny od pracy.