Świat piłki pomaga w walce z koronawirusem. Stadiony zamieniają się w magazyny i tymczasowe szpitale

Włosi cierpią na brak miejsc w szpitalach. Federacja piłkarska (FIGC) ogłosiła, że jej ośrodek szkoleniowy Coverciano w pobliżu Florencji zostanie udostępniony służbie zdrowia w celu przyjmowania pacjentów z koronawirusem.

Z komunikatu FIGC wynika, że udostępnionych zostanie kilka budynków, a także pokoje, w których zwykle gości pierwsza reprezentacja Włoch oraz inne drużyny narodowe tego kraju. W ośrodku odbywają się również kursy dla trenerów i dyrektorów sportowych.

Będzie tam można pomieścić osoby „podlegające opiece lekarskiej oraz łóżka dla pacjentów oczekujących na hospitalizację”.

„FIGC otwiera centrum Coverciano dla Włochów w trudnej sytuacji. W tej chwili nie gramy w piłkę nożną. Aby zacząć od nowa, musimy wygrać razem najważniejszy mecz z koronawirusem” – oświadczył prezes włoskiej federacji Gabriele Gravina.

Real Madryt udostępnił służbom medycznym Hiszpanii część słynnego stadionu Santiago Bernabeu. Będzie tam składowany sprzęt medyczno-ochronny do walki z epidemią koronawirusa.

Z informacji, które władze “Królewskich” przekazały dziennikowi “El Mundo” wynika, że na terenie obiektu Realu Madryt mają być składowane “strategiczne produkty do walki z epidemią Covid-19”.

Stołeczna gazeta ustaliła, że część Santiago Bernabeu została wydzielona na prowizoryczny magazyn, do którego trafiać będą m.in. rękawice medyczne, gogle, fartuchy i maski ochronne dostarczane przez ofiarodawców.

We wtorek premier regionalnego rządu wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso ujawniła, że Real Madryt przekazał “znaczącą pomoc finansową” na walkę z epidemią koronawirusa w stołecznej aglomeracji.

Official | The Santiago Bernabéu Stadium will be used as a great center for healthcare supplies. pic.twitter.com/8u0WxXLCW9

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 26, 2020