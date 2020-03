Witold Gadowski opuszcza braci Karnowskich. „Oszczędzajcie dalej, a moje honorarium potraktujcie jak składkę na wasze media”

Znany publicysta i reporter Witold Gadowski ogłosił, że odchodzi z mediów braci Karnowskich. O swoim rozstaniu poinformował na portalu społecznościowym Twitter.

– Uwalniam Was od honorariów za moje teksty. Nie są Wam potrzebne. Mili Czytelnicy zobaczymy się gdzie indziej – napisał Gadowski.

Pod wpisem publicysty rozpętała się kłótnia między nim, a braćmi Karnowskimi. Z jej przebiegu wynika, że w ramach „oszczędności” Karnowscy usunęli z tygodnika felietony Gadowskiego.

co nie uchodzi? Spoglądanie na to co robicie? Trwa trudny czas i nie mam ochoty wyjaśniać wam zasad. Wycinacie Gadowskiego, to Gadowski mówi spokojnie: dziękuje.

— witold gadowski (@GadowskiWitold) March 25, 2020