„Informatyzacja” w praktyce. Posłowie nie mogą się zalogować. Winnicki ujawnia

Poseł Konfederacji Robert Winnicki ujawnił, jak wygląda „informatyzacja” w praktyce. Okazuje się, że rząd nie był w stanie stworzyć działającej poprawnie aplikacji do głosowania online. Co znamienne, to rząd chciał już wcześniej robić posiedzenia zdalne i atakował opozycję za to, że ta żądała nie łamania prawa. Dało to cały dzień dla rządu, by stworzyć aplikację. Jak widać, na próżno.

– O 10:00 miały rozpocząć się testy systemu zdalnego głosowania przed posiedzeniem Sejmu. Zgodnie z zaleceniem Pani Marszałek siedzę w domu i na poselskim tablecie próbuję zalogować się kodem, który Kancelaria wysłała dziś rano smsem. Nie działa – napisał na Twitterze poseł Konfederacji Robert Winnicki.

Dodał, że „identyczny problem mają chyba wszyscy posłowie”. Potem przyszedł SMS z informacją, że „kody nieaktywne”, zaś próbę przesunięto na godz. 10.30.

– Mam nadzieję, że wypali, bo musimy pilnie uchwalać pakiet pomocowy i radykalnie poprawić „Tarczę” rządu. To co proponują to marketing a nie realna pomoc – zaznaczył.

Wówczas, aby przykryć fuszerę rządu, odezwała się najwyraźniej wciąż wierna partii – mimo niedawnego jej odwołania z TVP – Marzena Paczuska.

– Czy mógłby Pan przestać „smarkać się” na TT i spokojnie poczekać? Tysiące ludzi na ziemi zmaga się z ciężką chorobą , a Pan skarży się na kody jak dziecko – palnęła. Na swoje nieszczęście.

– Przeforsowaliście głosowanie zdalne. Ok. Jeśli jesteście tak przygotowani do walki ze skutkami kryzysu tak jak do wdrożenia głosowań zdalnych (w dobie rozwoju technologicznego) to biada Polsce i Polakom – odpowiedział poseł Witold Tumanowicz.

Trzeba najwyraźniej jednak im to wybaczyć. W końcu np. wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz był wczoraj bardzo zajęty. Na jego profilu co i raz pojawiał się hejt na Konfederację z różnych profili, w tym anonimowych trolli…

