Jakub Kulesza do PiS: „Nie zdajecie sobie sprawy z powagi sytuacji. Rozstrzyga się przyszłość polskich rodzin”

Jakub Kulesza z Konfederacji zwrócił się z sejmowej mównicy do polityków PiS. Uważa on, że przez swoje działania zaprzepaszczają oni dziś przyszłość polskich rodzin.

Dziś już wiadomo na pewno, że po epidemii koronawirusa przyjdzie poważny kryzys gospodarczy. Na ten moment rządową odpowiedzią na to co nadchodzi jest projekt „tarczy antykryzysowej”. „Tarcza” krytykowana jest za iluzoryczną pomoc, odrealnienie i odsuwanie pierwszych symptomów kryzysu na później zamiast niwelowania ich.

Do rządu PiS z mównicy sejmowej zwrócił się dziś Jakub Kulesza z Konfederacji. Młody polityk wytknął obozowi rządzącemu brak zrozumienia powagi sytuacji. Przypomniał PiS-owi, że jego dzisiejsze decyzje odbiją się na zwykłych Polakach.

– Ja mam wrażenie, że nie zdają sobie państwo z powagi sytuacji, w jakiej znaleźli się pracodawcy i pracownicy. Przedsiębiorcy wstrzymują się z decyzjami. Dzisiaj rozstrzyga się przyszłość polskich rodzin. To, co otrzymaliśmy, to nie jest tarcza antykryzysowa, tylko medialna i biurokratyczna – mówił w Sejmie.

Źródło: 300polityka.pl