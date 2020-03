Jarosław Gowin: Zbliża się apogeum zachorowań. Po świętach druga faza walki z koronawirusem

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin, mówił na antenie telewizji wPolsce.pl o planach rządu ws. walki z koronawirusem. Zdradził jakie są przewidywania co do wzrostu liczby zachorowań.

„To precyzyjne prognozy. Zbliża się apogeum zachorowań”

– Mamy precyzyjne prognozy. Widzimy krzywą wzrostu zachorowań – najbliższe dwa tygodnie to będzie apogeum tej krzywej. […] Po świętach ta krzywa powinna spadać. Teraz musimy zrobić wszystko, by maksymalnie zdusić epidemię i obniżyć tempo wzrostu zachorowań, a potem szybko – choć stopniowo – wracać do normalnego funkcjonowania państwa i gospodarki – mówił na antenie telewizji wPolsce.pl wicepremier Jarosław Gowin.

„Po świętach druga faza walki z koronawirusem”

– Musimy przygotowywać się jako państwo i społeczeństwo na drugą fazę walki z koronawirusem: na szczególną opiekę nad seniorami i osobami narażonymi na ciężki przebieg koronawirusa, a reszta społeczeństwa musi wrócić stopniowo do swoich obowiązków – powiedział szef „Porozumienia”.

„Powrót do normalności będzie musiał być trapowy”

Wicepremier już teraz zapowiada, że powrót do „normalności” nie będzie natychmiastowy. Mówił również o sposobie w jaki będą zdejmowane kolejne restrykcje.

– Wszystkie restrykcje nie znikną na pstryknięcie palcami. Powrót do normalności będzie musiał być etapowany. Musimy do tego, co pamiętamy sprzed paru tygodni, wracać w tempie jak najszybszym – mówił wicepremier.

Źródło: wPolsce.pl