Ledwo pokonali koronawirusa… W Chinach pojawił się HANTAWIRUS!

Chińska Republika Ludowa. Chińczycy zażegnali już kryzys związany z koronawirusem. Informują jednak, że pojawił się u nich hantawirus. Zakażony jest na ten moment tylko jeden robotnik z prowincji Junnan. Władze uspokajają, że choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Chińska Republika Ludowa to kraj, z którego na świat rozlała się pandemia koronawirusa. Ledwo Chińczykom udało się zażegnać kryzys związany z Covid-19, a już pojawił się u nich nowy wirus. Hantawirus zainfekował na razie tylko jednego mężczyznę – robotnika z prowincji Junnan.

Tyle wystarczyło, aby świat na moment wstrzymał oddech. W dobie pandemii koronawirusa, kolejny wirus stanowiłby wyzwanie, które mogłoby przerosnąć globalną służbę zdrowia.

Chiński dziennik The Global Times podaje, że zarażony mężczyzna zasłabł w autobusie w drodze do pracy w prowincji Szantung. Podróżował on autobusem z 33. innymi pasażerami. Wszystkich ich poddano badaniom. Wyników nie ujawniono.

Chińskie władze uspokajają jednak – hantawirus jest znany od dziesięcioleci i nie przenosi się z człowieka na człowieka. Na dodatek istnieje na niego szczepionka.

Źródło: Polska Times, The Global Times