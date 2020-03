Nie tylko Boris Johnson. Kolejny członek brytyjskiego rządu ma koronawirusa

Gdy po 12:00 świat obiegła informacja, że Boris Johnson jest zainfekowany koronawirusem, to wielu stwierdziło, że to ironia losu. Brytyjski rząd na początku chciał, aby nowym wirusem zakaziła się jak największa część brytyjskiego społeczeństwa. Celem miało być zyskanie „społecznej odporności”. Teraz BBC informuje, że infekcję wirusem ma kolejny członek brytyjskiego rządu.

BBC podaje, że zakażony to Matt Hancock (41 l.), czyli brytyjski minister zdrowia. Polityk przebywa obecnie na kwarantannie domowej.

– Na szczęście dla mnie dotychczasowe objawy są bardzo łagodne, więc mogę kontynuować pracę, która przyspiesza reakcję Wielkiej Brytanii – mówi minister w nagraniu, które zamieścił na Twitterze. – Będę nadal robić wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić naszej służbie zdrowia wsparcie, którego potrzebuje. Będę to robił stąd, ale nie mniej chętnie.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij

— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020