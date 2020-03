Polacy przerażeni. Boją się zwolnień w związku z epidemią koronawirusa [SONDAŻ]

Ponad połowa Polaków obawia się zwolnień lub obniżenia poziomu życia w wyniku epidemii koronawirusa. Najbardziej o przyszłość obawiają się kobiety.

Pracownia SW Research sprawdziła, czy Polacy obawiają się utraty pracy lub obniżenia poziomu życia w związku z epidemią koronawirusa. Wyniki badania opublikowała „Rzeczpospolita”.

Aż 61,4 proc. badanych stwierdziło, że obawia się o swoją przyszłość.

Zaledwie 22,6 proc. ankietowanych stwierdziło, iż nie ma takich obaw. Natomiast 16 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Najbardziej utraty pracy i obniżenia poziomu życia obawiają się Polki. Wśród nich padło 65 proc. twierdzących odpowiedzi.

Zdecydowanie mniej obaw wyrazili Polacy. Wśród panów obawy wyraziło 57 proc. ankietowanych.

– Rzadziej niż ogół badanych utraty pracy lub obniżenia poziomu życia obawiają się osoby po 50 roku życia – wskazuje tak 56 proc. z nich, podczas gdy w młodszych grupach wiekowych jest to ok. 66proc.. Obawę o pogorszenie swojej sytuacji ekonomicznej wyrażają częściej 2 na 3 osoby zarabiające w granicach 3001 – 5000 złotych i osoby z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (64 proc.) – podsumowała wyniki badania Wiktoria Maruszczak z SW Research.

W piątek wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 49 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. W sumie w Polsce zarażonych jest już oficjalnie 1389 osób.

Źródło: Rzeczpospolita