Prof. Gwiazdowski ostrzega: W budżecie jest może 60 mld złotych. Reszta „tarczy antykryzysowej” będzie długiem

Prawnik prof. Robert Gwiazdowski nie kryje obaw w związku z rządową „tarczą antykryzysową”. PiS zamierza zadłużyć Polskę na niewyobrażalną skalę!

Prof. Robert Gwiazdowski ocenił, że rządowa tzw. „tarcza antykryzysowa” nie pomoże polskiej gospodarce. Co gorsza, doprowadzi do jeszcze potężniejszego zadłużenia kraju.

W ocenie Gwiazdowskiego z 220 mld złotych, jakie ma zasilić „tarczę” zaledwie ok. 60 mld jest w budżecie. – Reszta to będzie dług – ocenił profesor Uczelni Łazarskiego.

Pytany o skuteczne rozwiązania w obliczu nadciągającego kryzysu prof. Gwiazdowski stwierdził, że nie powinno być obowiązku płacenia składek ZUS.

– Nie można pobierać składek ZUS-owskich w sytuacji, kiedy nie można prowadzić działalności gospodarczej, bo mamy sytuację nadzwyczajną – zwrócił uwagę Gwiazdowski.

Prawnik podkreślił również, że nie mamy do czynienia tylko z kryzysem finansowym. – Nawet jak była wojna, to pracowały fabryki, a teraz fabryki są zamykane, nie dlatego, że nie ma popytu na to co one produkują, tylko dlatego, że ludzie nie mogą chodzić do pracy z powodu epidemii – powiedział profesor.

Gwiazdowski nie zostawił suchej nitki na rządzie i przygotowaniu PiS do epidemii. – Jeżeli w styczniu agencja rezerw materiałowych kupowała węgiel, a nie respiratory, czy maseczki, to pokazuje jakie są priorytety państwa – zauważył profesor.

Prawnik zwrócił też uwagę na niską wiarygodność państwowych mediów. – Błędem jest istnienie mediów rządowych, bo przez to nie mamy mediów publicznych. Zawsze mieliśmy media rządowe, PiS jeszcze bardziej je upartyjnił – ocenił.

Źródło: Rzeczpospolita