Robert Gwiazdowski OSTRO: na tzw. tarczy antykryzysowej zyskają przede wszystkim banki

Prof. Robert Gwiazdowski w Radiu Zet stwierdził, że plan rządu zakładający dofinansowanie banków to nie jest pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. To one tworzą większość polskiego PKB i w efekcie masowego zamykania dojść może do krachu. Natomiast na tzw. tarczy antykryzysowej skorzystają przede wszystkim banki.

Gwiazdowski bardzo sceptycznie podchodzi do hucznie ogłoszonego, choć naprędce napisanego i nieznanego właściwie w całości projektu rządu, który ochrzczono mianem „tarczy antykryzysowej”. Zakłada ona „wpompowanie” 200 mld złotych w polską gospodarkę, jak przekazują reżimowe media.

– Po pierwsze: co to znaczy, że wpompuje ponad 200 mld, po drugie: do kogo je przepompuje? Póki co wygląda na to, że najbardziej jak zwykle skorzystają banki – stwierdził ekspert.

Zwrócił też uwagę, że kryterium pomocy dla małych firm jest absurdalne. – Rząd proponuje osłonę w postaci dopłaty do pensji na postojowym jak obroty spadną 25 proc. […] pytanie do rządu jest takie: Jaka jest różnica między firmą, która ograniczyła obroty o 24,5 proc. a taką, która ograniczyła o 25,5 proc.? – zauważył.



Zwrócił też uwagę, że jeśli firma na początku maja będzie mogła udowodnić przed urzędnikiem spadek obrotów, to pomocy oczekiwać będzie mogła w czerwcu. Natomiast „do czerwca nie będzie czego zamiatać„.

– Pomysł taki, że NBP będzie dofinansowywał banki a banki już zapowiedziały wakacje kredytowe – zarobią na tym – to nie jest dobry sposób na ratowanie małych i średnich przedsiębiorstw. A bez nich będzie tragedia. To one tworzą większość PKB – podsumował.



