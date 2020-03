Świerzyński wzywa do łamania kwarantanny! Ostra odezwa do mężczyzn lidera Bayer Full

Lider zespołu Bayer Full Sławomir Świerzyński zaskoczył wszystkich. Zaapelował o złamanie nowych przepisów! Zachęca wszystkich mężczyzn, by „wbrew zakazom” pójść do kościoła. Internauci w większości skrytykowali jego apel.

– Mężczyźni, ojcowie i dziadkowie idźmy do kościoła wbrew zakazom, mamy wiarę i odwagę by wielbić Jezusa i błagać Go o Pokój i zdrowie dla naszych rodzin i bliskich. Polak ma obowiązek strzec wiary katolickiej – napisał na Twitterze Świerzyński.

– Tylko pod Krzyżem tylko pod tym znakiem Polska jest Polską… – dodał lider Bayer Full.

Internauci w różny sposób przyjęli ten apel. – Księża mogą odprawiać msze na schodach kościołów. Wierni mogą stać w dużych odstępach od siebie. Na kościołach są głośniki więc uczestniczyć może wielu ludzi. Niedorzeczny przepis o 5 osobach na mszy należy ominąć posługując się zdrowym rozsądkiem. Nie pokonamy zarazy bez Boga – odpowiedział Piotr.

Jednak pozostali skrytykowali muzyka za jego postawę.

– Panie Sławku, pan się nie gniewa, ale chyba szatan w Pana wstąpił – odpowiedział Marcin. – Slawomir słyszałeś takie powiedzenie, że jak Pan Bóg chce kogoś ukarać to mu rozum odbiera? To powiedz, coś Ty kurła musiał nawywijać? – pyta Daria.

– Nikt Panu nie wyłożył, ze takie zachowanie wyczerpuje znamiona czynu zabronionego opisane w art. 255 § 1 kk art. 52a kw (nawoływanie do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego). @PolskaPolicja @PK_GOV_PL – napisał Aram.