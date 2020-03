To nowy typ horrorów?! Naukowcy udostępnili film o wpływie koronawirusa na płuca [VIDEO]

Grupa amerykańskich naukowców wykorzystała wirtualną rzeczywistość, aby nakręcić film ilustrujący działanie koronawirusa w płucach pacjentów. Czy ten film zastąpi obecnie oglądanie horrorów?

Filmik trwa minutę i 40 sekund. Opracowali go naukowcy ze szpitala uniwersyteckiego George-Washington w USA. Klatka piersiowa w 3D i płuca, które mają żółto-zielony kolor.

Zwykłe objawy koronawirusa to zmęczenie, ból głowy, czasami utrata węchu i smaku. Poza tym silny kaszel i trudności w oddychaniu. Koronawirus atakuje drogi oddechowe pacjentów, więc Amerykanie wykorzystali wirtualną rzeczywistość, aby ludzie zrozumieli jak wygląda uszkodzenie płuc u zainfekowanych pacjentów.

Materiałem wyjściowym do nakręcenia filmu był skaner płuca konkretnego pacjenta. Był to 60-latek przebywający już na intensywnej terapii. „Nie musisz być lekarzem, aby zrozumieć co się tu dzieje” – skomentował ten film dr Keith Mortman, szef chirurgii klatki piersiowej w szpitalu uniwersyteckim George Washingtona.

Obraz rzeczywiście zastępuje tu wszystkie opisy choroby. Autorzy liczą, że ten film prze metodę szoku zwiększy świadomość ludzi.