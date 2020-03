Totalna kompromitacja Sejmu. Aplikacja do zdalnego głosowania nikomu nie działa poprawnie

Kompromitacja jest ewidentna. Posłowie nie mogą w ogóle normalnie głosować w sytuacji kryzysowej.

– Po kilkudziesięciu próbach logowania na dwóch różnych przeglądarkach na sejmowym iPadzie odpuszczam, wsiadam w auto i jadę do Sejmu. Ten system ma ogromne problemy z logowaniem i utrzymaniem łączności. Wywala się co kilka sekund – stwierdził Krzysztof Bosak.

Grzegorz Braun zauważył, że poza niedziałającymi kodami, nie działa także telefon, który miał służyć rozwiązywaniom problemów. Linia jest bowiem zajęta.

– Minęła godzina „bojowych testów” systemu @KancelariaSejmu do zdalnego głosowania – nadal nie działa… – dodał potem.

Jakub Kulesza żartobliwie napisał, że został „oficjalnym testerem wydajności Elektronicznego Sejmu”.

Natomiast poseł Winnicki zaapelował do wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza, by „pochwalił się osiągnięciami w ministrowaniu cyfryzacją”. – Bo głębię intelektualną przekazu politycznego wszyscy znamy aż za dobrze – podkreślił.

Z kolei Michał Urbaniak podszedł bardzo humorystycznie do tematu.

To oficjalne. Zostałem testerem wydajności Sejmu RP. Elektronicznego Sejmu RP. pic.twitter.com/HWNydzrmNL

Mam prośbę do @KancelariaSejmu – wyślijcie smsa czy mamy się co chwilę logować na nowo wg instrukcji bo te komunikaty „połączenie zerwane/aktywne/error” pojawiają się mam wrażenie zupełnie bez związku z tym co robimy. Piszę tutaj bo infolinia cały czas zajęta. pic.twitter.com/H4nRUmjdXZ

— Robert Winnicki (@RobertWinnicki) March 27, 2020