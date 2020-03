Wyciekł poufny dokument opracowany przez ekspertów dla niemieckiego MSW. Jest to strategia powstrzymania epidemii koronawirusa. Plan zakłada masowe testy oraz izolację zakażonych wirusem z Wuhan.

Jak podają media, poufna strategia dla niemieckiego resortu spraw wewnętrznych stawia za wzór Koreę Południową. Kraj ten bowiem przeprowadzał masowo testy na obecność koronawirusa, co pozwoliło na szybką izolację zarażonych. Dokument postuluje pilne zwiększenie liczby testów w RFN. Ma to nie tylko uratować życie i zdrowie wielu obywateli, lecz także zapobiec późniejszym konsekwencjom gospodarczym pandemii. Zdaniem autorów, testy powinny być przeprowadzane „zarówno u osób, które same podejrzewają u siebie zarażenie koronawirusem, jak i wszystkich osób, z którymi miały kontakt osoby o pozytywnym wyniku testu”.

Proponowany przez autorów dokumentu scenariusz zakłada, że od 6 kwietnia Niemcy będą przeprowadzać 50 tys. badań dziennie. Od 13 kwietnia liczba ta miałaby natomiast wynieść już 100 tys. dziennie.

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn poinformował, że aktualnie w RFN możliwe jest wykonanie od 300 tys. do 500 tys. tygodniowo. Autorzy poufnego dokumentu zalecają jednak odejście od dotychczasowej strategii – „testowania, aby potwierdzić sytuację”. Zalecają natomiast działania wyprzedzające. Jak podkreślają, dzięki takiemu podejściu Korea Południowa zdołała uniknąć daleko idących ograniczeń i zakazów opuszczania domów.

Ponadto autorzy strategii zalecają innowacyjne metody badań – m.in. stanowiska drive through czy w formie budki telefonicznej. Ogranicza to bowiem ryzyko zakażenia personelu medycznego. Co więcej, zalecają zastosowanie nowych technologii i śledzenia telefonów komórkowych w celu ustalenia, z kim mieli kontakt zarażeni. Jak twierdzą, wdrożenie takich procedur umożliwiłoby „szybkie przeciwdziałanie epidemii” także w przyszłości.

Jak podaje „Bild”, w uzgodnieniach pomiędzy rządem Angeli Merkel a krajami związkowymi postuluje się m.in. włączenie w walkę z koronawirusem także laboratoriów weterynaryjnych.

„Der Spiegel” z kolei podkreśla, że autorzy strategii założyli najgorszy scenariusz pandemii dla Niemiec. Tygodnik twierdzi, że jeśli władze nie podjęłyby daleko idących działań w celu powstrzymania koronawirusa, wówczas doszłoby do bardzo szybkiego zarażenia nawet 70 proc. społeczeństwa. Byłoby to jednoznaczne z tym, że 80 proc. pacjentów, którzy wymagają intensywnej opieki medycznej, nie otrzymałoby jej. W takim przypadku liczba zgonów przekroczyłaby milion.

Do piątku w Niemczech potwierdzono 43 700 przypadków koronawirusa. Odnotowano także 270 zgonów.

Źródła: dw.com/Bild/Der Spiegel