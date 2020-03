Zawiózł żonę na porodówkę, teraz grozi mu 30 tysięcy złotych kary! Złamał kwarantannę

Z powodu pandemii koronawirusa, rząd nakazał osobom wracającym z zagranicy 14 dniową kwarantannę. Jednak co zrobić, gdy żona za chwilę ma rodzić? Mieszkaniec Piły długo się nie zastanawiał i zawiózł małżonkę do szpitala. Tym samym złamał zasady kwarantanny. Czy spotka go za to kara?

O całej sytuacji informuje portal pila.naszemiasto.pl. Jeden z mieszkańców Piły niedawno wrócił z zagranicy. W związku z tym z powodu pandemii musiał odbyć dwu tygodniową kwarantanne. Jednak nie mógł tego wykonać, bo jego małżonka zaczęła rodzić! Mężczyzna długo się nie zastanawiając, zawiózł kobietę do szpitala.

Pilanin mimo nakazanej przez władze kwarantanny, wsiadł do samochodu i zawiózł ciężarną kobietę do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Tam okazało się, że na poród jest jeszcze za wcześnie. Mimo to mężczyzna musi zakładać, że poniesie dotkliwe konsekwencje. Przypomnijmy, że za złamanie zasad kwarantanny, takim osobom grozi kara nawet 30 tysięcy złotych kary!

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia podało w piątek rano, że w sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 1244, w tym 16 osób zmarło.

Źródło: Super Express/ pila.naszemiasto.pl