37-latka w ciąży zamordowana. Policja szuka zabójcy

Do szokującego odkrycia doszło w jednym z mieszkań w Rumi. Znaleziona martwa kobieta była w ciąży.

Policja w Rumi poinformowała o makabrycznym odkryciu. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 37-letniej kobiety, która na dodatek była w ciąży.

Śledczy odkryli ciało we wtorek. Jednak od początku sprawy bardzo oszczędnie przekazywali informacje mediom.

Okazuje się, że policjanci wytypowali już prawdopodobnego sprawcę morderstwa. Teraz czekają na zielone światło od sądu.

– Potwierdzam, że postępowanie jest prowadzone w sprawie zabójstwa. Mamy podejrzanego, które do tej pory nie został zatrzymany. Szuka go policja. Do sądu skierowany został wniosek o jego aresztowanie, a także wystawienie listu gończego – poinformowała prok. Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.

Tymczasem dane mordercy mają zostać ujawnione jak tylko pojawi się zgoda na list gończy. Natomiast wniosek o tymczasowe aresztowanie trafił do Sądu Rejonowego w Wejherowie.

– Czekamy na decyzję sądu ws. aresztowania, jeśli ta zapadnie, prokurator wyda list gończy za podejrzanym – dodał prok. Duszyński.

Natomiast zabójcy za tak odrażającą zbrodnię grozi dożywocie.

