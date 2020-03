824 zgony w Hiszpanii w ciągu ostatnich 24 godzin. Druga prowizoryczna kostnica w Madrycie

6 tys. osób zmarło w Hiszpanii od momentu wybuchu epidemii koronawirusa. Lewicowy rząd wyraźnie nie radzi sobie z kryzysem i podąża drogą Włochów.

W ciągu ostatnich 24 godzin koronawirusa pochłonął w Hiszpanii 832 ofiary. Zwiększyło to ogólną liczbę zmarłych do 5690. To największy dzienny przyrost zgonów od początku epidemii.

Hiszpania jest w tej chwili drugim po Włochach krajem o największej liczbie śmiertelnych przypadków na świecie. W ciągu doby grupa zakażonych osób wzrosła tam o ponad 8 000. W skali całego kraju daje to 72 248 przypadków.

Dodajmy, że wzrost liczby chorych wiąże się także ze sprowadzeniem do Hiszpanii lepszej jakości testów. Rząd ma nadzieję, że szczyt zachorowań jest już blisko. Nie zmienia to faktu, że władze zmarnowały bardzo dużo czasu, a środki zapobiegawcze wprowadzono bardzo późno.

Dramatyczna sytuacja dotyczy domów seniora i rezygnacji z podłączania do respiratorów osób w zaawansowanym wieku. Przepisy o izolacji mieszkańców przedłużono w Hiszpanii do 11 kwietnia.

Najbardziej dotknięty wirusem Covid-19 jest region Madrytu. Tutaj zmarło do tej pory 2757 osób, czyli prawie połowa liczby ofiar z całego kraju. W regionie stołecznym stwierdzono 21 520 przypadków zarażenia. Władze Madrytu od poniedziałku otwierają już drugą tymczasową kostnicę w nieużywanym budynku publicznym na przedmieściach stolicy. Pierwsza, tymczasowa kostnica została zainstalowana na lodowisku w centrum handlowym.

Źródło: AFP/ Le Figaro