Amerykanie oferują WIELKĄ nagrodę za głowę Maduro. Wenezuelski dyktator oskarżany o handel narkotykami i terroryzm

Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro oraz 14 obecnych i byłych urzędników rządowych, a także pracowników wywiadu, o handel narkotykami, terroryzm i korupcję. Za pomoc w schwytaniu prezydenta Wenezueli i skazanie go zaoferowano 15 milionów dolarów nagrody.

Według Amerykanów socjalistyczny dyktator co najmniej od 1999 roku współpracował z kartelem narkotykowym Cartel de Los Soles – Kartel Słońc – i kierował nim.

Maduro miał wykorzystać przestępczą organizację do wzbogacenia się i umocnienia swej władzy. Wprowadził jej członków do administracji, wojska policji, sądów i parlamentu. To pozwoliło mu prowadzić operacje przemytnicze na wielką skalę i przemycić na terytorium USA ogromne ilości kokainy – twierdzi Departament Sprawiedliwości.

Kartel jest także oskarżany o spiskowanie z kolumbijskimi komunistycznymi bojówkami Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, od dawna zaangażowanymi w handel narkotykami.

Dwóm liderom FARC także zostały postawione zarzuty.

Długa lista zarzutów

Jako szef kartelu Maduro miał pomóc negocjować sprzedaż „wielotonowych dostaw kokainy produkowanej przez FARC”. – podaje w oświadczeniu amerykański Departament Sprawiedliwości

Wenezuela przekazywała też komunistycznym terrorystom broń oraz wsparcie wojskowe. Pomagała też współpracować z innymi krajami, takimi jak Honduras, aby ułatwić handel narkotykami na dużą skalę.

– Przez ponad 20 lat Maduro i wielu wysokiej rangi współpracowników współdziałało z FARC, co doprowadziło do przerzutu ogromnej ilości kokainy (do Stanów Zjednoczonych – przyp. red.) – mówił na konferencji szef Departamentu Sprawiedliwości i prokurator generalny William Barr.

– Dzisiejsze oświadczenie ma na celu zwalczania wielkiej korupcji w rządzie wenezuelskim, systemie zbudowanym i kontrolowanym w celu wzbogacenia osób zasiadających na najwyższych szczeblach władzy. Stany Zjednoczone nie pozwolą skorumpowanym wenezuelskim urzędnikom korzystać z amerykańskiego systemu bankowego do przenoszenia nielegalnych dochodów z Ameryki Południowej, ani do dalszej działalności przestępczej.

Kilkadziesiąt milionów nagrody czeka

Stany Zjednoczone zaoferowały nagrodę w wysokości do 15 milionów dolarów za informacje, które mogą doprowadzić do aresztowania, lub skazania Maduro.

Nagrody w wysokości 10 milionów i 5 milionów dolarów są oferowane za informacje, które mogą pomóc w schwytaniu i lub skazaniu innych osób oskarżonych.

Już wcześniej były wiceprezydent Wenezueli Tareck El Aissami był wielokrotnie oskarżany w USA o handel narkotykami. Dwóch siostrzeńców Maduro odsiaduje wyroki więzienia w USA za przestępstwa narkotykowe i próbę przemycenia 20 milionów dolarów „brudnych pieniędzy” do Wenezueli, aby pomóc komunistycznemu klanowi utrzymać władzę.