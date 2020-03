Czy Włochy opuszczą Unię Europejską? Wielkie antyunijne „manifestacje” w mediach społecznościowych [WIDEO]

Włochy to kraj, który został najbardziej dotknięty epidemią koronawirusa. Mieszkańcy na ogromną skalę zaczynają okazywać niechęć, a wręcz i nienawiść do Unii Europejskiej, która okazała się całkowicie bezradna wobec kryzysu i opuściła Włochy.

We Włoszech zarażonych jest już 86,5 tysiąca osób. Końca epidemii nie widać. Włosi zdają sobie sprawę z całkowitej, wręcz katastrofalnej nieudolności socjalistycznego rządu. Ale mają też poczucie, że całkowicie zawiodła Unia.

Nie tylko tego, że zostali pozostawieni na pastwę epidemii. Także z tego powodu, iż z powodu braku kompetencji brukselskich urzędników w chwili próby jak bańka prysły wszystkie opowieści o potędze i solidarności europejskiej, oraz o „unijnych wartościach”.

Włosi, tak jak pozwalają im na to okoliczności, czyli tylko w mediach społecznościowych, zaczęli prowadzić akcję na rzecz opuszczenia Unii.

Wszystko wskazuje na to, że epidemia zakończy w tym kraju rządy lewicy. Ale może też spowodować, że nastroje antyunijne będą we Włoszech tak silne, iż ostatecznie doprowadzą do odejścia ze wspólnoty.

Unia Europejska okazuje się właśnie tym, czym była zawsze: jaskinią lichwiarzy zainteresowanych tylko naszymi pieniędzmi.

„Nie ma europejskiej solidarności, tylko ciosy w plecy. Zakończmy ten koszmar” – napisał jeden z internautów na Twitterze i podpalił zdjęcie unijnej flagi.

L'Unione Europea si dimostra per ciò che è sempre stata: un covo di usurai interessati solo ai nostri soldi. Non esiste alcuna solidarietà europea, solo pugnalate alle spalle. Poniamo fine a questo incubo.

Noi italiani #CiSalviamoDaSoli pic.twitter.com/Fjs9a09y30 — Matteo Brandi (@mat_brandi) March 27, 2020

L' indegna #Ue si prende 15 giorni per decidere come e se aiutarci? Basta! La gente in #Italia muore, piange, soffre e si dispera perchè non ha più soldi per far mangiare i propri figli, indegni! Rialziamo la testa: #CiSalviamoDaSoli 🇮🇹! #RadioSavana #CoronaVirus #COVID19 pic.twitter.com/DAhSSzP4LR — RadioSavana (@RadioSavana) March 27, 2020

#FrancescoAmodeo: "L'Europa è una casa che brucia. Più tempo restiamo dentro, più mettiamo a rischio i Nostri cittadini. Non possiamo che fare appello al Nostro orgoglio e alla Nostra dignità e dichiarare che Noi italiani 🇮🇹 #CiSalviamoDaSoli." #exIT #RadioSavana #CoronaVirus pic.twitter.com/AmkB2y7U8S — RadioSavana (@RadioSavana) March 27, 2020

è troppo tardi! In #Italia sono morti troppi innocenti senza l'intervento dell'#Europa che ci ha solo ostacolati! Già viviamo in una società devastata e l'Unione Europea è stata un fallimento. ALZIAMO LA TESTA! BASTA ASPETTARE ED ELEMOSINARE ALLA GERMANIA! 🇮🇹#CiSalviamoDaSoli pic.twitter.com/wsL2LXUmoK — diego pontillo (@PontilloDiego) March 28, 2020