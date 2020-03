Jasnowidz Jackowski o tym co czeka nas po pandemii koronawirusa! „W górę pójdą podatki”

Pandemia koronawirusa niszczy Polską gospodarkę i nasze zdrowie. Jasnowidz Krzysztof Jackowski zdradził „Super Expressowi” co czeka nasz kraj po pandemii wirusa z Wuhan. Nie ma dla nas dobrych wieści.

Dziennikarze „Super Expressu” zapytali jasnowidza z Człuchowa, o to co czeka nas po pandemii koronawirusa?

– Jeżeli sytuacja zacznie się uspokajać w przeciągu dziesięciu-piętnastu dni, to nie czeka nas wielka recesja. Dlatego moim zdaniem przez pandemię gospodarczą duże zmiany mogą nastąpić w przemyśle, w górę mogą również pójść podatki. Najbardziej będziemy to odczuwać jesienią i zimą, może to przypominać sytuację z kryzysem w 2008 roku – powiedział Krzysztof Jackowski.

Okazuje się, że słowa najsłynniejszego jasnowidza w Polsce, potwierdzają eksperci ekonomii WTO.

– Ostatnie prognozy przewidują pogorszenie koniunktury gospodarczej i utratę miejsc pracy. Które są gorsze niż światowy kryzys finansowy sprzed kilkunastu lat – powiedział Azevedo.

Ministerstwo Zdrowia podało w piątek rano, że w sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 1244, w tym 16 osób zmarło.

Źródło: Super Exppres/ PAP