Oto kim jest „statystyczny zmarły” na koronawirusa w Europie Zachodniej

Włochy, Hiszpania i Francja – trzy kraje o największej śmiertelności z powodu koronawirusa, starają się stworzyć „statystyczny” portret ofiary. Taki „obraz” przeciętnej osoby zarażonej Covid-19 wykazuje spore podobieństwa, ale i różnice.

Francja

Jest obarczony wieloma niewiadomymi, bo bazą do namalowania tego obrazu statystycznego były tylko dane o ofiarach, których zgony zarejestrowano w szpitalach do 24 marca. Bez domów starców i umierających w domach. Na przykład po tej dacie zmarła we Francji pierwsza ofiara nieletnia, która w dodatku nie miała żadnych innych chorób.

Najczęstsza ofiara Covid-19 to starszy pan w wieku 81 lat. Na 507 uwzględnionych przypadków mężczyźni stanowili 57% zgonów. Trudno tu jednak o jakieś wnioski, bo np. w domach spokojnej starości Ephad, gdzie odnotowano także dużo zgonów, 75% pensjonariuszek to kobiety. Proporcje te mogą się więc wyrównać.

57% zmarłych cierpiało na tzw. „choroby współistniejące”, najczęściej takie jak cukrzyca lub nadciśnienie. Średni wiek pacjenta w chwili śmierci wynosił 81 lat i 2 miesiące.

Tylko 1% zgonów dotyczył osób w wieku od 18 do 44 lat, a wszystkie te przypadki miały „choroby współistniejące”. 6,3% ofiar było w wieku od 45 do 64 lat (ponad połowa z nich cierpiała na dodatkowe zaburzenia) i prawie 15% w wieku od 65 do 74 lat (w tym 68% chorób współistniejących). Ogromna większość ofiar, bo 78,3%, miała ponad 75 lat. Połowa z nich miała też inne schorzenia.

Jeśli chodzi o najbardziej zakażone miejsca we Francji to 37% zmarłych pochodziło z regionu Grand-Est (m.in. Alzacja, skąd przewozi się już chorych do Niemiec i innych regionów Francji). 25% to Ile-de-France, czyli region paryski, a 10% Hauts-de-France (Nord – Pas-de-Calais).

Włochy

We Włoszech ponad połowa zmarłych miała dolegliwości „towarzyszące”, głównie cukrzycę i choroby wieńcowe. 25% to przypadki ludzi powyżej 75 roku życia. 17% zgonów dotyczyło przypadków ludzi w wieku poniżej 65 lat, bez dodatkowych chorób.

W odróżnieniu od Francji, we Włoszech ofiarami koronawirusa wyraźnie częściej padają mężczyźni. Stanowią oni 70% wszystkich osób, które nie przeżyły zakażenia. Średnia wieku umarłych to 78 lat. Prawie 85% z miało powyżej 70 lat.

We Włoszech czas od pierwszych objawów do śmierci wynosił średnio dziewięć dni, a w najbardziej dramatycznych przypadkach zaledwie cztery dni.

Hiszpania

Dostępne są również informacje dotyczące zgonów w Hiszpanii. Według stanu na 26 marca z 1367 ofiar 62,2% stanowili mężczyźni. Prawie 90% z nich było w wieku powyżej 70 lat, a tylko 1% w wieku poniżej 30 lat.

