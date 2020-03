Rekordowa liczba mandatów za łamanie kwarantanny. Policja publikuje apel [VIDEO]

Policja prowadzi coraz więcej postępowań wobec osób łamiących kwarantannę. W samej stolicy 160 osób może dostać wysoki mandat.

Stróżowie prawa mają coraz większe kłopoty z osobami nieprzestrzegającymi kwarantanny. Najwięcej problemów notują funkcjonariusze w Warszawie.

W stolicy i okolicach kwarantannie podlega ponad 15 tys. osób. Wobec 160 osób prowadzone są postępowania w związku z naruszeniem zasad kwarantanny.

– Przypominam, że sąd może orzec bardzo wysoką grzywnę, bo została ona podniesiona do 30 tys. złotych. Natomiast w skrajnych przypadkach, czyli tam, gdzie zachowanie osób, które, łamiąc zasady kwarantanny, mogły bezpośrednio powodować zagrożenie dla konkretnych innych osób, możemy również mówić o odpowiedzialności karnej. Wtedy w grę wchodzi już kara pozbawienia wolności – powiedział aspirant sztabowy Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

🚨🚨Tu Policja!👮🏻👮🏻‍♂️Nie narażajcie siebie i bliskich🦠! Zostańcie w domu! 😷 pic.twitter.com/gpIX3CaGeJ — Kamil Tokarski (@TokarskiPolicja) March 28, 2020

W całej Polsce kwarantannie związanej z epidemią koronawirusa podlega już ok. 256 tys. osób. Tylko w piątek policjanci sprawdzili ponad 133 tys. osób objętych przymusowym pobytem w domu.

– W ok. 500 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia w naszej ocenie kwalifikujące się na wdrożenie czynności mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej w związku z niestosowaniem się do obostrzeń określonych w kwarantannie – powiedział TVP 3 rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka

Źródło: TVP 3