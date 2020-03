Rok 2020. Co się wydarzy na Ziemi po epidemii koronawirusa? Internauci nie mają wątpliwości! [MEMY]

Niepokoje na Bliskim Wschodzie, światowa epidemia koronawirusa po której czeka nas kryzys finansowy. Rok 2020 jak na razie nas nie rozpieszcza. Internauci reagują na to wszystko… memami.

„Jak tam 2020? Epidemia koronawirusa, śmierć Kobego Bryanta i Australia w ogniu… No, ale za to memy są świetne!” – czytamy na poniższej grafice:

Kolejny obrazek nie ma tekstu ale świetnie oddaje kolejność wydarzeń w 2020. Niepokoje na Bliskim Wschodzie, pożary, a na końcu maski na twarzach:

Tu z kolei ktoś przewiduje, że jak już stwierdzimy, że nic gorszego nie może nam się przytrafić, to w Ziemię uderzy asteroida:

Humans: No way 2020 can get

Worse

Tak natomiast powinno wyglądać logo nadchodzącej olimpiady. Chodzi o zachowanie odległości:

I wiele, wiele innych…:

