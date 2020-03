Starcia Chińczyków z policją. Uwolnieni spod kwarantanny mieszkańcy Hubei szturmują sąsiednią prowincję [WIDEO]

Tysiące Chińczyków z prowincji Hubei, gdzie zniesiono kwarantannę, próbowało przedostać się do sąsiedniej Jiangxi. Na moście, na którym zainstalowane były posterunki graniczne, doszło do starć z policją Jiangxi.

Ta przepuściła robotników, którzy pochodzili z tej prowincji i chcieli wrócić do swych domów po dwóch miesiącach kwarantanny w Hubei. Funkcjonariusze nie chcieli się jednak zgodzić na przejście mieszkańców Hubei. Wtedy zaatakowano policję.

Mieszkańcom Hubei miała też pomagać policja z tej prowincji. Funkcjonariusze byli niezadowoleni z tego, jak poczynali sobie w czasie kwarantanny w Hubei policjanci z sąsiedniej prowincji. Gniew mieszkańców Hubei wywołuje też to, jak zostali potraktowani przez władze centralne i że muszą mierzyć się ze swoistym napiętnowaniem w Chinach.

Ich bowiem oskarża się o spowodowanie wybuchu epidemii.

Przewrócono samochody policyjne i zniszczono zainstalowane na granicy bariery. Na wielu nagraniach, które opublikowano w mediach społecznościowych, widać tysiące ludzi ścierających się z funkcjonariuszami.

Riot outbreaks on border bridge between Hubei and Jiangxi in China today. the conflict starts due to police from different provinces fighting for jurisdiction on checking #COVID19 It escalates into mess riot which blocked whole bridge.

Wow, mass rioting in China, where citizens trying to cross a bridge between Hubei and Jiangxi. Stiff police control due to #COVID19 fears seem to have provoked people

The protests are becoming violent as more police arrive.

Word on the street is the residents are upset about their treatment by the government during the #coronavirus lockdown.

— Things China Doesn't Want You To Know (@TruthAbtChina) March 27, 2020