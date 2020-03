We Francji 12 tys. stróżów porządku jest na kwarantannie, 300 choruje

Do pilnowania przestrzegania przepisów związanych z pandemią kronawirusa skierowano we Francji 100 000 policjantów i żandarmów. Pilnują przede wszystkim przebywania w domach, ale w tzw. wrażliwych dzielnicach dochodziło do licznych incydentów.

Patrole policji i żandarmerii przeprowadziły już blisko 4 miliony kontroli w całym kraju. Przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze, wypisywano też mandaty. „Kontakty z ludnością”, zwłaszcza wobec niedostatecznego wyposażenia funkcjonariuszy w sprzęt ochronny, trochę jednak ich szeregi przetrzebiły.

W sumie 10 131 policjantów i 1300 żandarmów jest zamkniętych na kwarantannie z powodu podejrzenia choroby. 300 już zdiagnozowanych choruje (257 policjantów i ponad 50 żandarmów). Trzech zmarło (urzędnik policyjny, żandarm i pracownica służby więziennej).

Zresztą czyha na nich nie tylko zagrożenie koronawirusem. Policjantka wchodząca w skład patrolu w „trudnej dzielnicy” miasta Beauvais została poważnie ranna w głowę kostką brukową. Do zdarzenia doszło 24 marca. Policja usiłowała rozgonić młodych ludzi, którzy wieczorem zbierali się w duże grupy pomimo zakazu.

Za duży sukces policji uznano zajęcie 28 800 masek w magazynach w podparyskim Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Zostały one przekazane Regionalnej Agencji Zdrowia. Maski stały się ostatnio pożądanym towarem wśród paserów. W szpitalu w Bobigny (także departament Seine-Saint-Denis) skradziono 4000 osłon na twarz. Nawet maski skradzione w szpitalu w Marsylii też trafiły do regionu paryskiego (do Pantin).

Sukces policyjny to także zatrzymanie złodziei szpitalnych respiratorów. Zatrzymano ich szybko, bo wystawili je na internetowej aukcji. Okazali się pracownikami szpitala.