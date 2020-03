Grzegorz Braun: Kto wykupi Polskę? [WIDEO]

Grzegorz Braun był gościem telewizji NCzasTV, gdzie przypomniał wypowiedzi zagranicznych polityków i postawił niewygodne pytania.

– W ostatnich dniach jeden z francuskich ministrów powiedział, że rząd francuski jest przygotowany na wykup przedsiębiorstw, które będą padały. I rząd niemiecki jest na to przygotowany – zaczął Grzegorz Braun.

– I teraz, żeby to było dobrze zrozumiałe, nie przesądzając skali tego zjawiska. Jeśli takie wieści z Chin dochodzą, że zostało wykorzystane to nieszczęście do tego, żeby się Chińczycy uwłaszczyli na rozmaitych dobrach, które zostały wyprodukowane u nich przez Zachodnią przedsiębiorczość – dodawał.

– Jeśli do tego stopnia tę perspektywę poważnie traktują przedstawiciele rządów położonych na zachód od polski to stawiam pytanie: kto i za ile dokona wykupu polskiej przedsiębiorczości pod jesień tego roku? – pytał poseł Konfederacji.

– Mamy taki program: z jednej strony weźcie kredyt, z drugiej strony mamy program roboty publiczne. To nie może skutkować niczym na dłuższą metę dobrym. Przez dobre rozumiemy to, że interes się kręci, jeden kupuje drugi sprzedaje, jeden i drugi odnosi z tego jakąś korzyść – mówił Braun.

– Obawiam się, że jeśli Chiny znalazły się w takiej sytuacji, że coś trzeba było kupować. Jeżeli Francja i Niemcy widzą tą samą perspektywę, która się przed nimi otwiera, to jest pytanie czy istnieje jakiś polski kapitał, który mógłby te upadające polskie biznesy wykupić – podkreślił polityk.