Koronawirus. Szwedzi w odmętach szaleństwa. Pierwszeństwo w leczeniu, przed starszymi osobami mają młodzi nielegalni imigranci

Szwedzka Narodowa Rada Zdrowia i Opieki Społecznej opracowała kolejne wytyczne dotyczące priorytetu leczenia pacjentów z koronawirusem. Wynika z nich, że nielegalni imigranci mają pierwszeństwo przed szwedzkimi seniorami.

Zgodnie z nowymi zaleceniami młodzi nielegalni imigranci mogą nieć pierwszeństwo w leczeniu koronawirusa przed starszymi Szwedami i osobami, które wcześniej miały przewlekłe choroby.

Wytyczne ogłosił Thomas Lindén z Narodowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej. Jak podaje portal Nyheter Idag lekarze podejmując decyzje o powinni uwzględniać przede wszystkim „potrzeby medyczne, a nie kwestie takie jak np. obywatelstwo chorego”.

– Zasady ustalania priorytetów mówią, że powinniśmy ustalać je na podstawie potrzeb medycznych i że wszyscy ludzie mają taką samą wartość. Oznacza to, że osoby pracujące w opiece medycznej nie powinny myśleć o statusie prawnym, obywatelstwie (pacjenta – przyp. red.) powiedział.

Te wytyczne teraz skorelowane są z poprzednimi, które mówiły, iż osoby młode i zdrowe mają pierwszeństwo w leczeniu przed starszymi i tymi z wcześniejszymi przewlekłymi chorobami. Teraz w w praktyce oznacza to, że jeśli lekarze mają do wyboru kogo ratować najpierw – nielegalnego imigranta, Czy Szweda seniora, to w pierwszej kolejności mają zając się przybyszem.

Informacje o tym, iż władze Szwecji opracowały plan selekcji chorych pojawiły się już kilkanaście dni temu. Wtedy pojawiały się też doniesienia, iż wbrew zapewnieniom rządu służba zdrowia nie jest przygotowana na to, by zmierzyć się epidemią koronawirusa.

Praktyka ma więc być taka: starszy Szwed, który całe życie płacił podatki na służbę zdrowia tera ma ustąpić miejsca nielegalnemu imigrantowi. Ale nie tylko on – także młodsi Szwedzi, musza pogodzić się z tym, że zamiast ich np. rodziców leczeni będą nielegalni imigranci.