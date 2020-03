NCzasTV Kultura: Droga do Fortu Alamo [PREMIERA]

Filmowa niedziela w telewizji NCzasTV Kultura! Już dziś premiera klasyki westernu – „Droga do Fortu Alamo” w reżyserii Mario Bavo . Tego po prostu nie można przegapić.

Krótko o filmie:

Samotny jeździec napotyka umierającego żołnierza, ofiarę ataku Indian, który daje mu dokument upoważniający do wypłaty 150000 dolarów dla Armii Amerykańskiej. Jeździec gromadzi kompanów, którzy w przebraniu żołnierzy wyruszają do banku. Wszystko idzie gładko do momentu wybuchu strzelaniny, w której ginie starsza kobieta. Gang jest zmuszony rozdzielić się i uciekać.