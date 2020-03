Polska firma tworzy testy wykrywające obecność SARS-Cov-2

Polska firma Genxone rozpoczęła prace nad rozwojem badań genetycznych wykrywających koronawirusa SARS-Cov-2.

Planuje wykonywać testy na obecność SARS-Cov-2 we współpracy ze swoim strategicznym partnerem – spółką Diagnostyka. To obecnie największa sieć laboratoriów diagnostycznych w Polsce.

Genxone i Diagnostyka zawarły już porozumienie o współpracy. Zgodnie z nim, Diagnostyka zobowiązała się wprowadzić do swojej oferty testy Genxone wykrywające obecność koronawirusa przy użyciu metody Real Time RT-PCR.

Po rozpoczęciu epidemii koronawirusa na świecie Genxone opracowała i wdrożyła w swoim laboratorium wszystkie niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania badań na SARS-Cov-2 i COVID-19. Spółka zamierza zaoferować w pierwszej kolejności testy osobom, które nie wykazują objawów klinicznych choroby. Ponadto tym, które nie były narażone na kontakt z osobami zakażonymi SARS-Cov-2 oraz chorymi na COVID-19.

Test wykonywany przez Genxone zaprojektowano zgodnie z zaleceniami WHO. Umożliwia on wykrywanie trzech genów w pojedynczej reakcji Real-Time PCR: gen E, gen N i gen RdRP. Stwarza to możliwość wykrycia wirusów z grupy beta-koronowirusów (gen E) oraz identyfikację wirusa SARS-Cov-2 (gen N i RdRP). Gwarantuje to podwójne potwierdzenie w przypadku zakażenia.

Jak zaznacza firma, badanie zmniejsza ryzyko uzyskania wyników fałszywie negatywnych w przypadku wykrycia SARS-Cov-2. Maleje tym samym ryzyko otrzymania wyników wątpliwych, w przypadku których istnieje konieczność powtórki weryfikującej poprzez ponowne pobranie próbki i sekwencjonowanie.

Źródło: Genxone