Wójt nie chce organizować wyborów. „Nie narażę życia mieszkańców”

Wójt Radosław Ostałkiewicz jako pierwszy samorządowiec oświadczył, że nie pozwoli na wybory w maju. Jeśli do nich dojdzie, to ustąpi ze stanowiska.

Wójt gminy Jaworze położonej tuż obok Bielska-Białej zapowiedział, że zgodzi się na organizację wyborów prezydenckich w maju w jego miejscowości. – Nie narażę życia mieszkańców – stwierdził Radosław Ostałkiewicz.

Wójt poinformował, że nie jest w stanie podołać przepisom oraz terminom kodeksu wyborczego i innym jego wymogom. Natomiast gmina nie będzie mogła zapewnić obsady komisji wyborczych.

Urzędnicy otrzymali zakaz udziału w innych ciałach niż gminnych. Powodem jest oczywiście epidemia koronawirusa.

W związku z tym Ostałkiewicz oświadczył, że rząd, czyli władze centralne, doprowadzą do wyborów, to on poda się do dymisji.

Moi drodzy. Są pewne wydarzenia, wobec których nie możemy przejść obojętnie. Taką sprawą jest PANDEMIA KORONAWIRUSA….

– Moi drodzy. Są pewne wydarzenia, wobec których nie możemy przejść obojętnie. Taką sprawą jest pandemia koronawirusa. Tutaj nie mogę być gołosłownym. Jeżeli okazałoby się, że jednak musiałyby się odbyć wybory prezydenckie w obliczu zagrożenia zdrowia i życia Jaworzanek i Jaworzan – wybaczcie. Ale podjąłbym jednoznaczną decyzję. A na pewno pod niektórymi bym się nie podpisał… Ta deklaracja jest prawdziwa i całkowicie niepolityczna! – zadeklarował na Facebooku.

– Nie jestem bohaterem, ale wierzę, że Jaworzanie muszą być bezpieczni – dodał Ostałkiewicz.

Źródło: Dziennik Zachodni / Facebook Radosław Ostałkiewicz