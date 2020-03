Zabił żonę i córkę. Myślał, że mają koronawirusa

Brutalne morderstwo w Buenos Aires wstrząsnęło Argentyną. Partner zabił swoją żonę i córkę w obawie przed koronawirusem.

Siostra byłego reprezentanta Argentyny w piłce ręcznej, a obecnie trenera Fernando Iglesiasa nie żyje. Cristinę Iglesias znaleźli policjanci z miejscowości Monte Chingolo w prowincji Buenos Aires.

Cristina ze swoim partnerem Abelem Romero i 7-letnią córką Adą przebywali na kwarantannie. Jednak w pewnym momencie rodzina straciła z nią kontakt.

Rodzice zaniepokojeni sytuacją zaalarmowali po kilku dniach policję. Natomiast starsza córka Cristiny Dolo Iglesias umieściła w mediach społecznościowych apel o pomoc w odnalezieniu jej matki i młodszej siostry.

– Proszę, pomóżcie mi rozpowszechnić tę informacje. To moja mama i siostra, nie sądzę, żeby gdzieś poszli. Nigdzie nie ma też chłopaka mojej mamy, szuka go policja. Nazywa się Abel Romero, jeśli ktoś go zna, proszę się z nim skontaktować – napisała Dolo Iglesias.

Policja wkroczyła do domu Christiny i jej męża. W trakcie przeszukania funkcjonariusze natrafili na ślady krwi.

Policjanci postanowili przeszukać teren posesji przy użyciu psów tropiących. Psy natrafiły na trop, a policjanci zaczęli rozkopywać teren.

Wtedy na jaw wyszło co stało się z kobietą i jej córeczką. Kobiety zostały znalezione martwe, zakopane pod domem.

Na ciele Christiny znaleziono siedem ran kłutych. Natomiast córka została zabita dwoma ciosami.

Makabrycznej zbrodni miał dokonać Abel Romero, który obawiał się, że jego rodzina jest zakażona koronawirusem. Mężczyzna został już w aresztowany.

