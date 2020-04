Premier Brandenburgii chce, by nasz rząd „uwolnił” Polaków. Na roboty do Niemiec

Granice zamknięte, więc nie ma Polaków do zbierania szparagów w Niemczech. Premier Brandenburgii chce by polski rząd poluzował ograniczania, by Polacy podjęli pracę, której nie chce się wykonywać Niemcom .

Deutsche Welle informuje, że premier Brandenburgii Dietmar Woidke wzywa polski rząd do ustępstw w sprawie zamknięcia granic.

– Bliskie relacje na brandenbursko-polskim pograniczu nie mogą się rozpaść. Zwłaszcza teraz musimy trzymać się razem i proponować dobre rozwiązania – powiedział premier landu w rozmowie z RND.

W tym „trzymaniu się razem” chodzi, o to, że Niemcom brakuje pracowników sezonowych. Np. do zbierania szparagów. Niemcom pracować się za oferowanie pieniądze nie chce. Co prawda ściągnęli sobie milion nielegalnych imigrantów, ale to prawdopodobnie osoby bardzo wykształcone – twierdziła Angela Merkel. Lekarze, biochemicy, astrofizycy, inżynierowie. Nie będą przecież robić w polu.

– Dopiero po zamknięciu granic można zobaczyć, jak ważne są otwarte granice europejskie – dodaje Woidke.

Oczywiście, że można zobaczyć jak”ważne są otwarte granice europejskie”. Np wtedy, gdy Niemcy granice otwierają, zapraszają nielegalnych imigrantów, a potem razem z Unią przymusowo chcą ich lokować w innych krajach.

Akurat jednak teraz widać jak ważne jest, by granice były zamknięte. By epidemia się nie rozszerzała i to jest akurat ważniejsze niż zbiory szparagów w Niemczech.