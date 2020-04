SZOK! Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów aż do północy

Przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych sklepy sieci Biedronka będą otwarte do północy – poinformowała sieć. W tygodniu przedświątecznym sklepy będą czynne całą dobę – dodano.

Od 2 kwietnia br. przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych sklepy sieci Biedronka będą czynne od 6:00 do 24:00, a tygodniu przed Wielkanocą, czyli w dniach 7-10 kwietnia, sklepy Biedronka będą czynne całą dobę – czytamy w komunikacie.

„Jesteśmy świadomi celów i znaczenia nowych regulacji i robimy wszystko, co konieczne, by Biedronka była miejscem bezpiecznym dla klientów i pracowników. Dlatego uwzględniając nowe zarządzenia, wydłużamy godziny pracy sklepów, by móc obsłużyć wszystkich klientów, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i komfort” – powiedział, cytowany w komunikacie dyrektor operacyjny w sieci Biedronka Paweł Stolecki.

Sieć podała, że dostosowała się również do nowych regulacji w zakresie m.in. godzin dla seniorów.

W komunikacie przypomniano, że Biedronka z własnej inicjatywy już wcześniej wprowadziła wiele udogodnień dla pracowników i klientów jej sklepów. W placówkach dostępne są m.in. żele antybakteryjne, oznaczone odpowiednie odległości między kupującymi przy kasie i osłony z pleksiglasu dla kasjerów.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne.

Od 1 kwietnia br. w związku z koronawirusem obowiązują kolejne ograniczenia dotyczące handlu. W sklepach może przebywać jednocześnie do trzech osób na kasę lub inne stanowisko do płacenia. Wprowadzono też ograniczenia dotyczące targowisk na wolnym powietrzu, gdzie mogą przebywać trzy osoby na jeden stragan lub stoisko.

Otwarte pozostaną sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie, przy czym w godzinach 10-12 będą otwarte tylko dla osób powyżej 65. roku życia. Sklepy muszą udostępnić klientom rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekcyjne.