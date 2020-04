Ci ludzie nigdy nie przestaną. Demokraci znów chcą śledztwa przeciwko Trumpowi

Nancy Pelosi, spiker Izby Reprezentantów ogłosiła, że powstanie komitet, który poprowadzi kolejne śledztwo przeciwko Trumpowi. Tym razem chodzi o zbadanie, jak jego administracja zareagowała na epidemię koronawirusa.

Oprócz śledztwa dotyczącego walki rządu z epidemią, Demokraci chcą też przeprowadzić dochodzenie w sprawie zaproponowanego przez Trumpa, i przyjętego przez Kongres, pakietu antykryzysowego.

Chodzi o pomoc ekonomiczną w wysokości 2 bilionów dolarów, która ma na celu złagodzenie obciążeń finansowych spowodowanych wybuchem epidemii. W ramach pakietu rząd utworzył m.in. fundusz płynnościowy dla firm o wartości 500 miliardów dolarów i zapewnił 377 miliardów dolarów na pomoc dla małych przedsiębiorstw.

„Bezstronna komisja”

Komitet powołany przez Demokratów z Izby Reprezentantów ma „zbadać wszystkie aspekty reakcji federalnej na koronawirusa i upewnić się, że dolary podatników są mądrze i wydajnie wydawane” – powiedziała dziennikarzom w czasie konferencji lider Demokratów, Pelosi.

– Komitet usunie marnotrawstwo, oszustwa i nadużycia; będzie chronić przed spekulacją i politycznym faworyzowaniem – mówiła. – Potrzebujemy przejrzystości i odpowiedzialności. Tam, gdzie są pieniądze, tam często są nadużycia.

Komitetowi ma przewodzić rzecznik dyscyplinarny Demokratów James Clyburn.

Komitet powstanie w reakcji na zapowiedź Adama Schiffa, szefa Komisji Wywiadu Izby, również Demokraty, przedłożenia projektu przepisów powołujących „bezstronną komisję, która zbada odpowiedź rządu na kryzys epidemii”.

Pelosi oskarża Trumpa

W weekend Pelosi oskarżyła prezydenta Trumpa o kłamstwa w czasie, gdy ludzie umierali na koronawirusa i zasugerowała, że ​​podejmie śledztwo w sprawie jego działań.

– Pozwólcie mi powiedzieć, jak smutne jest to, że od podpisania projektu przez prezydenta liczba zgonów podwoiła się z 1000 do 2000. To dla nas bardzo, bardzo smutny czas. Powinniśmy podjąć wszelkie środki ostrożności. Zaprzeczanie przez prezydenta (zagrożeniu – przyp. red.) miało zabójcze skutki. Jego opóźnienie w dostarczaniu sprzętu, jego ciągłe opóźnianie w dostarczaniu sprzętu tam, gdzie jest był potrzebny było zabójcze – powiedziała Pelosi telewizji CNN.

Kolejna hucpa Demokratów

Trump odpowiedział, że Pelosi jest „chora” i znów chce impeachmentu w związku z koronawirusem.

– Moim zdaniem ona jest chora. Naprawdę – powiedział Trump w Fox News. – Ma wiele problemów. I to jest okropne, że trzeba to mówić. Nie zapominajmy, że grała impeachmentem. Każdy zna jej gierki, którymi ośmieszyła się.

Demokraci od początku kadencji prowadzą nieustannie dochodzenia przeciwko Trumpowi. Pierwsze, trwające 2,5 roku, dotyczyły oskarżenia Trumpa o współpracę z Rosjanami w czasie kampanii prezydenckiej. Wszystko okazało się zmyśloną przez Demokratów farsą.

Potem rozpoczęło się śledztwo w sprawie telefonicznej rozmowy Trumpa z prezydentem Ukrainy. Demokratom udało się nawet w Izbie Reprezentantów doprowadzić do impeachmentu Trumpa, ale Senat całkowicie oczyścił go z zarzutów.

Teraz kolejne śledztwo dotyczyć ma reakcji na epidemię.