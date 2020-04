Do tej pory nie liczono TYCH przypadków zgonów. Państwowy Zakład Higieny dodał nowy kod zgonów z powodu koronawirusa

Państwowy Zakład Higieny, zgodnie z zaleceniami WHO, dodaje nowy kod zgonów. Od teraz jako zmarłych z powodu koronawirusa będzie się klasyfikować tych zmarłych, których dotychczas nie uwzględniano w statystykach. Rozbieżność pomiędzy sposobem liczenia WHO i PZH prowokował dyskusje nt rzekomych rządowych manipulacji ws. liczby zgonów z powodu Covid-19 w Polsce.

Do tej pory w Polsce stosowano kod U07.1, używany do klasyfikowania zgonów spowodowanych lub współspowodowanych przez koronavirusa (SARS-CoV-2). Ilość zgonów opisanych przy pomocy tego kodu równała się ilości zgonów z powodu koronawirusa, którą ogłaszało MZ.

Kontrowersja polegała na tym, że WHO od 25 marca zalecała stosowanie innego kodu – U07.2. Jest on dużo szerszy niż stosowany do tej pory w Polsce U07.1.

U07.2 obejmuje również przypadki klinicznego lub epidemiologicznego podejrzenia COVID-19 przy nierozstrzygniętym lub niedostępnym teście, w rozumieniu sytuacji braku testów lub dedykowanych laboratoriów w danym kraju.

Można tylko podejrzewać, że gdy Polski rząd stosował od 25 marca kod U07.2, to liczba zgonów spowodowanych koronawirusem w Polsce byłaby znacznie wyższa.

Prawdopodobnie wraz z wprowadzeniem nowego kodu w najbliższych dniach ilość zgonów zacznie szybko i skokowo rosnąć.

Źródło: pzh.gov.p