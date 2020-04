HIT. Wspaniała lekcja matematyki dla łowców papieru toaletowego. Aby zużyć zapasy w 14 dni, trzeba… [WIDEO]

TVP maltretuje dzieci żenującymi lekcjami. Tymczasem Amerykanin pokazał jak powinno wyglądać nauczanie matematyki w czasach koronawirusa i w obliczu maniaków robiących zapasy, jak na wielką epidemię rozwolnienia.

Młoda Amerykanka nagrała swego tatę, który postanowił nauczyć matematyki tych, którzy podlegają 14-dniowej kwarantannie i gromadzą zapasy. Zrobił to na przykładzie papieru toaletowego. Ten towar stał się bowiem niezwykle cennym dobrem w czasach zarazy. Niektórzy nawet zakupili bidety, albo sami, domowymi sposobami, wytwarzają wiadomy papier.

Ojciec wyliczył więc, ile tak naprawdę potrzeba papieru na 14-dniową kwarantannę. Nagranie z tej lekcji podbija sieć.

– W Costo (amerykańska sieć sklepów – przyp red.) wielka paka papieru ma 30 rolek – mówi ojciec Naomi Corson, która zamieściła nagranie na Tik Toku. – Każda rolka ma 425 kawałków. To 12750 kawałków na całą pakę – wylicza. 20 kawałów na jedno robienie…(20 sheets per s**t – nieprzetłumaczalna gra słowna: sheet – kawałek, shit – s..) A to oznacza 637 wizyt w toalecie – wylicza. Czyli 45,5 wizyty dziennie (w czasie 14. dni kwarantanny – przyp. red).

–-Tak więc Ci, którzy ze swoją 4-osobową rodziną zgarnęli teraz ze sklepu 4 paki, by zużyć zapasy, muszą chodzić do toalety 182 razy dziennie – podsumowuje Corson senior.

– Uspokójmy się wreszcie. – apeluje przy okazji.