Jest podejrzany o zabicie kobiety w ciąży. Policja publikuje zdjęcie i list gończy

Policja szuka Tomasza Sienkiewicza. 46-latek jest podejrzany o zabicie kobiety w bliźniaczej ciąży.

Policja opublikowała zdjęcie i wydała list gończy za Tomaszem Sienkiewiczem. To 46-latek poszukiwany za najbardziej bulwersującą zbrodnię ostatnich miesięcy.

Sienkiewicz jest ścigany za morderstwo 37-latki spodziewającej się bliźniaków. Ciało zamordowanej w 4. miesiącu ciąży odkryto w jednym z mieszkań w Rumi w marcu.

– Arleta nosiła pod sercem dwoje dzieciaczków, chłopczyka i dziewczynkę. Bardzo się cieszyła na ich narodziny, to miały być jej pierwsze, długo wyczekiwane dzieciątka – powiedział Mariusz, brat zamordowanej.

Domniemanym zabójcą jest były partner Arlety. 46-latek ma ok. 185-190 cm wzrostu, niebieskie oczy, ciemne, krótkie włosy. Mężczyzna mieszkał ostatnio w Gdyni, przy ul. Batalionów Chłopskich 2.

Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy mogą udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego.

W dniu morderstwa Tomasz Sienkiewicz zniknął bez śladu. Z miejsca zbrodni zabrał jedynie psa.

– Mam nadzieję, że policja znajdzie go żywego, bo chciałbym, żeby odpowiedział przed sądem za to, co zrobił – mówi brat zamordowanej, który jest przekonany o winie podejrzanego.

Źródło: Fakt