Przez koronawirusa upadnie rząd Morawieckiego? Sasin: Mam nadzieję, że nie. Słyszałem, że Gowin chce wyjść

Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, był gościem Roberta Mazurka w „Porannej Rozmowie” RMF FM. Polityk PiS wypowiadał się m.in. na temat przeprowadzania wyborów prezydenckich w dobie epidemii koronawirusa i opuszczaniu rządu przez Jarosława Gowina.

Prawo i Sprawiedliwość jest jak się zdaje zdeterminowane, by, nie zważając na niebezpieczeństwo, przeprowadzić wybory prezydenckie 2020. Na temat przygotowań do wyborów enigmatycznie wypowiadał się, w programie Roberta Mazurka na antenie RMF FM, Jacek Sasin

– To jest zadanie PKW, żeby rzeczywiście takie działanie komisji wyborczych [przygotować], które policzą głosy, nie będą uczestniczyły w akcie wyborczym jak normalnie przywykliśmy, że ludzie przychodzą – mówił polityk z PiS.

Sasin twierdzi, że duże zgrupowania ludzi wcale nie muszą zwiększać ryzyka zarażenia.

– Są naprawdę dzisiaj metody, żeby się nawet razem zbierając, zabezpieczyć przed zarażeniem – mówił polityk.

Szkoda w takim razie, że PiS, zamiast podzielić się tymi metodami z resztą społeczeństwa, wprowadza co rusz nowe obostrzenia.

Obecna sytuacja sprzyja jedynie Andrzejowi Dudzie. On jako jedyny jest non stop obecny w mediach fotografując się z ratownikami, występując z ministrem zdrowia etc. Kampanie wyborcze reszty kandydatów są uziemione. Z tego też względu Dudzie tak bardzo rosną słupki sondażowe.

Jak widać PiS i naczelnik zamierzają wykorzystać tę sytuację. Dla wygranej poślą swoich wyborców do urn w dobie kryzysu – zdanie to można wielorako interpretować.

„Słyszałem, że Gowin będzie chciał wyjść z rządu”

Wicepremier Jacek Sasin był pytany w RMF FM o to, czy Gowin jest jeszcze w rządzie i będzie w nim dłużej niż do piątku.

– Jest w rządzie. Natomiast słyszałem, że zapowiadał, że będzie chciał z niego wyjść, jeśli będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość chcieli przeprowadzić wybory w konstytucyjnym terminie, że być może do takich decyzji dojdzie. Mam nadzieję, że nie – stwierdził.

Porozumienie Jarosława Gowina liczy 18 posłów. Wyjście tego ugrupowania z koalicji rządzącej oznaczałoby utratę większości przez obóz Zjednoczonej Prawicy.

Źródło: RMF FM