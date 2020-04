Top 10 krajów najbardziej zagrożonych pandemią koronawirusa i najlepiej jej przeciwdziałających

Połowa pierwszej „dziesiątki” krajów najbardziej zagrożonych koronawirusem to państwa europejskie. Ranking ten został opracowany przez Deep Knowledge Group, konsorcjum organizacji non-profit działających w dziedzinie technologii.

Lista 10 najbardziej zagrożonych krajów w związku z pandemią Covid-19 na 2 kwietnia przedstawia się jak poniżej:

USA Włochy Indonezja Hiszpania Irak Iran Holandia Francja Wielka Brytania Filipiny

W sumie 5 krajów europejskich, 4 azjatyckie i Stany Zjednoczone. Z listy wypadły już Chiny,a na pozycję lidera wyszły Włochy. Rozwój pandemii może spowodować, że już wkrótce na tej liście znajdą się pierwsze kraje z Afryki. Drugą „dziesiątkę” otwierają po kolei Maroko, Mali i Niger.

Przeciwległy biegun, to kraje, które uznano za najlepiej radzące sobie z epidemią. Chodzi to o zakres podjętych środków i zabezpieczeń. Liderem jest Izrael, który wyjątkowo wcześnie pozamykał granice, wyprosił turystów, a do ściągania ze świata sprzętu ochronnego wykorzystał nawet Mossad.

„Pozytywne” Top 10 otwiera Izrael, a za nim są Singapur i Nowa Zelandia. Kolejne miejsca zajmują Hongkong, Tajwan, Japonia, Węgry, Austria i Niemcy. Top 10 zamyka Korea Południowa, a na 11 miejsce z 2. spadł Słowacja. Nisko oceniono Polskę, która ma miejsce… 90. Jednak na liście „ryzyka” też jesteśmy niemal na końcu.