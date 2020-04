Wybory prezydenckie 2020 tylko korespondencyjnie! Terlecki: Nie będzie lokali wyborczych

Wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki poinformował, że najbliższe wybory prezydenckie wg pomysłu PiS, odbędą się tylko korespondencyjnie. – Nie będzie lokali wyborczych – powiedział Terlecki.

Projekt PiS ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich Sejm będzie rozpatrywał w piątek. Ryszard Terlecki poinformował rano dziennikarzy, którzy złapali go na sejmowym korytarzu, że wg najnowszych ustaleń wybory prezydenckie 2020 odbędą się wyłącznie korespondencyjnie.

– Będzie można głosować korespondencyjnie, nie trzeba będzie chodzić do lokalu wyborczego, bo nie będzie lokali wyborczych – powiedział w czwartek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany, czy PiS zamierza wnieść poprawkę do projektu ustawy ws. głosowania korespondencyjnego.

Posłowie PiS złożyli we wtorek w Sejmie projekt ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zgodnie z projektem, w tych wyborach możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom. Sejm ma zająć się projektem w piątek.

W czwartek radio RMF FM poinformowało, że klub PiS zamierza wnieść poprawkę do tego projektu. Według rozgłośni, wybory prezydenckie 10 maja odbędą się tylko korespondencyjnie, bo lokale wyborcze będą zamknięte.

Informację tę potwierdził w czwartek Terlecki. „Będzie można głosować korespondencyjnie, nie trzeba będzie chodzić do lokalu wyborczego, bo nie będzie lokali wyborczych” – powiedział szef klubu PiS.

Rano w RMF FM wicepremier Jacek Sasin poinformował, że projekt PiS zakłada możliwość równoległego przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego i tradycyjnego, natomiast obecnie przeważa opcja głosowania wyłącznie korespondencyjnie.

„Dzisiaj bardzo poważnie dyskutujemy, czy wzorem niemieckim, bawarskim, gdzie w ostatnich dniach odbyły się wybory lokalne w sposób wyłącznie korespondencyjny, czy również w taki sposób nie zorganizować wyborów, bo wtedy byłyby one już zupełnie bezpiecznie, zapewniałyby brak kontaktu pomiędzy osobami, które chciałyby wziąć w nich udział” – zapewnił Sasin.

Jednocześnie oświadczył, że wybory 10 maja się odbędą, bo tak wynika z konstytucji i „nie ma żadnej możliwości, żeby to zmienić”. „Nie można wprowadzić stanu wyjątkowego tylko po to, żeby przesunąć wybory. Na tę okazję (stanu epidemii, PAP) są już przepisy, które stosujemy – ustawy o zagrożeniu epidemiologicznym. Całkowicie to wystarcza, żeby te wszystkie restrykcje wprowadzić” – zaznaczył.

Dopytywany powtórzył, że wybory się odbędą, bo to jest konstytucyjny zapis, którego nie można złamać. „Wszelkie próby obchodzenia tego poprzez wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko po to, by wybory odwołać lub je przesunąć byłyby bardzo poważnym deliktem konstytucyjnym” – podkreślił.

Źródła: Polsat News, PAP, RMF FM